Reproductiegetal terug onder de 1, aantal coronagevallen gelijk

Het aantal coronagevallen is afgelopen week vrijwel niet veranderd. In de laatste zeven dagen zijn 31.959 positieve tests geregistreerd. In de week ervoor kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 31.984 meldingen van nieuwe coronagevallen. Het aantal uitgevoerde tests steeg afgelopen week met ongeveer 14 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames bleef min of meer gelijk (van 1191 naar 1145). Het aantal sterfgevallen daalde iets, van 309 naar 269.

Het RIVM ziet minder besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra. “Het vaccineren werpt daar zijn vruchten af”, concludeert het instituut. Het aantal coronagevallen stijgt wel onder jongeren.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, kwam weer onder de 1 uit. Het staat nu op 0,98, tegen 1,14 een week geleden en 1,04 afgelopen vrijdag. De verspreidingssnelheid van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten daalde fors. Het reproductiegetal van de Britse variant ging van 1,26 naar 1,06, het cijfer van de Zuid-Afrikaanse mutatie daalde van 1,37 naar 1,01. Van de mensen die drie weken geleden positief testten, hadden twee op de drie de Britse variant onder de leden. Dat niveau wordt iets later bereikt dan verwacht.

De Britse variant is tot nu toe vastgesteld bij 1279 mensen in Nederland. De Zuid-Afrikaanse variant is 69 keer aangetroffen.