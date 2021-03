Sommige coronarechtszaken tegen Staat nog niet zeker

Het is nog niet zeker of een aantal aangekondigde coronarechtszaken tegen de Staat doorgaan. De kermishouders wachten nog even met hun zaak om weer aan de slag te mogen, omdat vergelijkbare branches ook nog niet open zijn. Marktkooplieden willen nog afwachten hoe de overheid reageert op hun voorstellen en hebben hun kort geding nog niet aangespannen. En de horeca heeft voor zijn rechtszaak om heropening af te dwingen nog geen dagvaarding de deur uit gedaan.

De kermissen willen weer open maar wachten nog met het aanspannen van de eerder aangekondigde zaak. “We wachten de ontwikkelingen in vergelijkbare branches af”, zegt Hans van Tol van de Nationale Bond van Kermishouders BOVAK. Demissionair minister Hugo de Jonge zei maandag tijdens de persconferentie over corona dat de terrassen rond Pasen weer open mogen, mits de coronacijfers het toelaten. “Als de terrassen dan weer open zouden kunnen, waarom de kermissen dan niet?”, vraagt Van Tol zich af.

Marktkooplieden kondigden eind februari een zaak aan omdat verkopers van non-foodartikelen hun waren niet op de markt mogen verkopen als maatregel tegen coronabesmettingen. “We hebben een ontzettend sterk dossier op laten stellen en dat ligt nu bij de landsadvocaat”, zegt ad-interim voorzitter Peter Reudink van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Hij verwacht snel een reactie te krijgen van de overheid en als er geen versoepelingen komen, wordt het kort geding aangespannen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) geeft aan nog steeds van plan te zijn om een rechtszaak te starten tegen de overheid om volledige heropening af te dwingen, ondanks het voornemen van het kabinet om rond Pasen maatregelen te versoepelen. “Veel zaken hebben geen terras, de hele horeca moet zo snel mogelijk open”, zegt een woordvoerster. De rechtsgang wordt evenwel nog voorbereid.

Voor de horecabranche is dit niet de enige coronarechtszaak die momenteel speelt. Dinsdag stond KHN al tegenover de Staat in de rechtszaal. Dat kort geding is bedoeld om af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald.

Winkeliersorganisatie INretail voerde maandag al een kort geding tegen de overheid. De achterban van de brancheorganisatie wil zo gedaan krijgen dat de winkels weer open mogen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels al sinds half december op slot. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden. De rechter in Den Haag komt uiterlijk op vrijdagochtend met een uitspraak.

Ook de branchevereniging van zonnestudio’s stapte onlangs naar de rechter om te strijden voor heropening. Die zaak dient op 26 maart. De branche kreeg eind februari te horen dat de studio’s dicht moeten blijven, terwijl de contactberoepen hun deuren mochten openen. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 mochten zonnestudio’s wel openblijven.