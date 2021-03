Stemmen kan ook dit jaar weer op stations

Kiezers kunnen volgende week ook weer op stations terecht om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze keer op veertig stations, aldus de Nederlandse Spoorwegen dinsdag. Op de eerste twee verkiezingsdagen zijn er op zes stations stemlokalen open vanaf 07.30 uur: Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum. Met de stationsstembureaus willen NS, ProRail en gemeenten het voor noodzakelijke reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen.

Op de ‘grote’ verkiezingsdag, woensdag 17 maart, gaan ook de overige stemlocaties op stations open. Het stembureau op station Nijmegen opent als eerste om 05.15 uur. Daarna openen vanaf 05.30 uur de stembureaus op station Meppel en Zwijndrecht. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Stemmen op het station kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs op een station in de eigen gemeente. In een andere gemeente is stemmen mogelijk met een vooraf aangevraagde kiezerspas. Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006. Het is traditioneel erg druk bij deze stembureaus.

Voor alle stembureaus in het land gelden speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, ook in deze. Op de site van de NS staat een overzicht van deelnemende stembureaus op stations en de openingstijden per locatie