Vertrekkend topman Connexxion verwijt overheid gebrek aan ambitie

Vertrekkend topman Pier Eringa van Transdev Nederland, het moederbedrijf van onder meer vervoerders Connexxion en Hermes, verwijt de overheid een gebrek aan ambitie. “Er zijn nauwelijks concrete plannen om het ov te laten concurreren met de auto”, zegt Eringa in een interview met De Telegraaf.

Volgens de voormalig topman van ProRail die het uit eigen beweging al na anderhalf jaar voor gezien houdt bij Transdev valt er in Nederland weinig eer te behalen. “Bij de enorme woningbouwopgave moet meer op de ov-infrastructuur worden ingezet”, meent hij.

Ook heeft het kabinet volgens Eringa niet de juiste keuzes gemaakt in de coronacrisis. “Toen een jaar geleden duidelijk werd dat we kregen te maken met een vervelend virus, had het ov tijdens de crisis 30 tot 40 procent moeten worden afgeschaald. Dat had veel kosten gescheeld. Dat geld hadden we aan het einde van de pandemie weer kunnen investeren. Nu moet de overheid alle zeilen bijzetten om reizigers terug te winnen.”