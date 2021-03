Volt-leider: Nederlandse identiteit gebaat bij sterk Europa

De Nederlandse cultuur is juist gebaat bij een sterker Europa, denkt Volt-lijsttrekker Laurens Dassen. Daarmee wijst hij kritiek dat zijn partij Nederland “in de uitverkoop doet”, iets dat hij regelmatig hoort, van de hand. “We willen juist dat Nederland sterker wordt en zich beter kan handhaven.” . Daarmee wordt volgens hem ook “de Nederlandse manier van leven” sterker.

Dassen verwacht niet dat de identiteit van Europese landen verzwakt als er meer Europese wetten komen. “Als wetgeving op Europees niveau verandert, betekent dat niet dat Nederlanders als individu veranderen of dat de Nederlandse cultuur anders wordt”, zegt hij. “Sterker nog, ik denk dat dat het unieke is van Europa, dat we al die verschillende culturen hebben”, zegt hij in een interview met de Universiteit Twente en krant Tubantia.

Volt streeft op veel vlakken naar meer Europese samenwerking. Zo wil de partij onder meer een Europees leger en meer macht voor het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank. Ook vindt Volt dat problemen zoals de klimaat- en coronacrisis alleen op Europees niveau opgelost kunnen worden.

De Nederlandse politiek heeft het te weinig over de voordelen van de Europese Unie, vindt Dassen. Hij wil dat mensen die meer moeten gaan ervaren. “De welvaart die we hebben, moet beter verdeeld worden.” Dat het EU-lidmaatschap van Nederland vooral geld kost, vindt hij een “misleidend frame” omdat Nederland volgens hem juist veel verdiend heeft aan Europa. Wel wil hij dat economie├źn beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door een fiscale unie.

Volt staat inmiddels op nul tot drie zetels in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen. Daarmee is het voor het eerst dat de pro-Europese partij kans maakt op een Tweede Kamerzetel. In 2017 lukte dat niet. Volt heeft al een zetel in het Europees Parlement en een zetel in het Duitse nationale parlement.