VVD-prominent Nijpels: rekeningrijden onontkoombaar

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen is het noodzakelijk dat tijdens de komende formatie afspraken worden gemaakt over een vorm van rekeningrijden. Dat schrijft Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad en prominent VVD’er, in een brief aan de aanstaande informateur.

Nijpels waarschuwde partijen eerder al dat de uitwerking van het klimaatbeleid niet stil mag staan zolang er na de verkiezingen nog geen nieuw kabinet is. Hij heeft nu ook een aantal “onontkoombare keuzes” op papier gezet waar de partijen aan de formatietafel mee aan de slag moeten.

Daar hoort ook betalen naar gebruik in het personenvervoer bij. Nijpels ziet “beslist meerwaarde” in een dergelijk systeem, waar met name zijn eigen VVD zich evenwel nog altijd tegen verzet. In het Klimaatakkoord werd al wel afgesproken dat er onderzoek naar zou worden gedaan.

Het ministerie van FinanciĆ«n rekende vorig jaar voor dat rekeningrijden leidt tot minder files en minder uitstoot van CO2 en stikstof. Maar de invoering ervan zou nog zeker negen jaar op zich laten wachten. “Dit moet en kan aanzienlijk sneller, zeker nu er zoveel draagvlak is om deze systeemwijziging door te voeren”, aldus Nijpels.

Verder moet het volgende kabinet volgens Nijpels thuiswerken blijven stimuleren. Veel mensen gaan in verband met het coronavirus nu minder vaak naar kantoor. Ook hebben wandelen en fietsen aan populariteit gewonnen. “De kans om deze gedragsveranderingen te bestendigen na de coronacrisis moet niet gemist worden.”