50PLUS-kandidaat Verkoelen denkt niet aan opstappen

50PLUS-kandidaat voor de Tweede Kamer Ellen Verkoelen peinst er niet over om gehoor te geven aan een oproep van lijsttrekker Liane den Haan om zich terug te trekken. Dat zei zij in het televisieprogramma Op1.

Den Haan en Verkoelen botsten al eerder over het standpunt van 50PLUS over de pensioenleeftijd. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij volledige AOW wil op 65-jarige leeftijd. Maar voor Den Haan is dat niet in steen gebeiteld. Zij pleit voor meer flexibiliteit en maatwerk.

De nieuwe politiek leider riep Verkoelen dinsdagochtend op in te binden of op te stappen. De nummer drie op de lijst van de ouderenpartij is daar naar eigen zeggen “zeer verwonderd” over, en is zeker niet van plan terug te treden. “Ik ben niet gekozen door Liane den Haan, maar door onze leden.”

Bovendien vindt Verkoelen dat zij het officiĆ«le partijstandpunt uitdraagt wanneer zij pleit voor AOW op 65-jarige leeftijd. “Ik heb er geen problemen mee als mevrouw Den Haan wat anders wil, dan moet ze dat aan de leden uitleggen.”

Verkoelen vindt het gedoe rond 50PLUS, dat al jaren door ruzies wordt geplaagd, erg vervelend. “Dit moet je niet willen, zeker niet in verkiezingstijd.” Zij heeft nog niet met Den Haan gesproken, maar heeft zich voorgenomen snel koffie met haar te gaan drinken.