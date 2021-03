Dijkhoff en Wilders manen kabinet tot haast met sneltesten

In het laatste coronadebat voor de verkiezingen van volgende week, roepen de grote rechtse partijen het kabinet op haast te maken met sneltesten. “Waar blijven ze?” vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af over blaastesten die mensen meer ruimte moeten geven. Ook VVD’er Klaas Dijkhoff wil weten waarom sneltesten nog niet in de Nederlandse buurtsupers liggen.

Over een app die gevaccineerde mensen of mensen met een negatieve testuitslag toegang biedt aan bijvoorbeeld evenementen is de laatste tijd fel gedebatteerd. Zo’n ‘toegangsbewijs’ of ‘vaccinatiepaspoort’ speelt een belangrijke rol in de verkiezingscampagne, maar volgens Dijkhoff zijn de meeste partijen het er best over eens dat een negatieve test of een vaccin meer ruimte moet kunnen bieden.

Daar moet wel haast mee gemaakt worden, vindt de liberaal. “Hoe organiseren we dat je met een negatieve uitslag thuis ook ergens naartoe kan?” Het kabinet moet volgens hem praten met burgemeesters over bijvoorbeeld evenementen rondom het Europees kampioenschap voetbal de komende zomer.

Wilders ageert op zijn beurt hard tegen de coronamaatregelen. Maar als de avondklok niet van tafel gaat, dan moeten vaccinaties en sneltesten maar een uitweg bieden, zegt de leider van de grootste oppositiepartij. “Nederland wil zijn vrijheid terug!” zegt Wilders in het debat.

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat “hoogfrequent testen” ontmoetingen een stuk veiliger kunnen maken. Daarmee kan de samenleving zich weer meer vrijheden permitteren. Een goed idee, zeggen Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks), maar ze maken zich wel zorgen over de kosten voor burgers. Zij willen dat de overheid deze kosten op zich neemt, zodat mensen zich niet alleen regelmatig, maar ook gratis kunnen testen.