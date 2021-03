Eigenaren ChickFriend voor de strafrechter in fipronilaffaire

De twee eigenaren van stalreinigingsbedrijf ChickFriend moeten zich vanaf woensdag verantwoorden voor hun vermeende rol in de fipronilaffaire. Zo’n 3,5 miljoen kippen en miljoenen eieren werden in de zomer van 2017 geruimd en vernietigd toen bleek dat bij het schoonmaken het bestrijdingsmiddel fipronil was gebruikt.

De 35-jarige Martin van de B. uit Barneveld en de 28-jarige Mathijs IJ. uit Nederhemert worden ervan verdacht de volksgezondheid in gevaar gebracht te hebben. Hierop staat een maximum celstraf van vijftien jaar. De twee wisten niet dat fipronil aan het middel was toegevoegd, zeggen ze. Hun schoonmaakmiddel Dega-16 werd samengesteld door de Belgische leverancier Patrick R. Volgens de verdediging blijkt bovendien uit rapporten dat het schoonmaakmiddel geen gevaar voor de volksgezondheid heeft opgeleverd.

Vele tientallen kippenboeren huurden ChickFriend en dochterbedrijf ChickClean in om hun stallen te behandelen tegen bloedluis. De pluimveesector leidde naar schatting een schade van vele tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie in een aparte procedure bijna 4 ton aan criminele winst afpakken. Naast het duo staat ook de 30-jarige vriendin van Van de B. terecht. Deze Alice B. had volgens het OM tientallen liters fipronil in bezit. De rechtbank in Zwolle trekt twee dagen uit voor de strafzaak.

Ook loopt er apart nog een civiele procedure, aangespannen door meer dan honderd gedupeerde pluimveehouders. In die procedure concludeerde de rechtbank in Arnhem afgelopen jaar dat de verdachten wisten dat ze stallen schoonmaakten met het verboden middel. Ze zijn dan ook aansprakelijk voor de door de bedrijven geleden schade.