Gemeenten houden vast aan beperking aantal klimaatdemonstranten

De burgemeesters van zeker dertig gemeenten zijn ontstemd over een dringende oproep van vijf organisaties om op 14 maart in verschillende plaatsen te mogen demonstreren voor het klimaat, zonder beperking van de groepsgrootte die per gemeente kan verschillen.

De organisaties, waaronder Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International, klagen in een brief aan de burgemeesters van ruim veertig gemeenten dat hun “grondrecht op protest verregaand wordt ingeperkt”. Ze willen op 14 maart manifestaties houden onder het motto ‘Klimaatalarm’. Maar in verschillende gemeenten zijn maximale aantallen betogers ingesteld: 100 in Den Haag, Delft en Rotterdam, 200 in Utrecht en Almere, 500 in Amsterdam, 650 in Arnhem en 1000 in Groningen. De organisaties spreken van willekeur en vinden dat hun demonstraties onnodig worden beperkt, terwijl ze “stilstaande manifestaties, doelbewust verspreid over het land, met mondkapjes, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, in vakken of op gemarkeerde toebedeelde plaatsen, met sfeerbeheer en strakke coördinatie” organiseren.

Onder aanvoering van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spreken de burgemeesters hun “stijgende verbazing” uit over de oproep. “U stelt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen in het verzekeren van democratisch protest als wij grenzen stellen. U lijkt daarbij te vergeten dat wij uitvoering geven aan de door het parlement vastgestelde noodwet die in het leven is geroepen om de coronapandemie te beteugelen.”

De burgemeesters wijzen erop dat het aantal besmettingen in het land stijgt en dat een enkele regio al aanschurkt tegen ‘code zwart’. “Om die reden adviseren de GGD’s om de groepsgrootte bij demonstraties sterk te beteugelen”, schrijven ze. Grote manifestaties zorgen bovendien voor ongewenste reisbewegingen en kunnen ongewild samenvallen met andere demonstraties.

“De beslissing om op verschillende locaties verschillende aantallen toe te laten is lokaal zorgvuldig en met respect voor het belang om ook in deze tijd te kunnen demonstreren, genomen. Wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen en de lokale organisatoren te bewegen zich te voegen naar de grenzen die wij als lokaal bestuur stellen, zodat wij gezamenlijk de demonstratievrijheid kunnen waarborgen én de volksgezondheid kunnen beschermen.”

Onder de ondertekenaars zijn de burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag.