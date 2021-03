GroenLinks wil gratis sneltesten voor iedereen

GroenLinks wil dat iedere Nederlander binnenkort gratis een pakketje sneltesten op het coronavirus thuis ontvangt. Met dat voorstel komt de partij woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. “Testen is cruciaal in deze fase van de pandemie”, zegt Kamerlid Suzanne Kröger.

Zorgminister Hugo de Jonge zei eerder deze week dat hij hoopt volgende maand sneltests te kunnen inzetten. Het idee is dat de zogenoemde antigeentesten beschikbaar komen voor werkgevers en voor het onderwijs, maar ook voor ongeveer een tientje bij de supermarkt of drogist komen te liggen.

GroenLinks vindt evenwel dat de testen gratis moeten worden uitgedeeld. “Sneltesten moeten een publieke voorziening zijn, waar je net als bij je vaccinatie of een test bij de GGD geen geld voor hoeft neer te leggen”, aldus Kröger. “Anders ontstaat er straks een tweedeling in de samenleving.”

Met een negatief testresultaat op zak moeten mensen als het aan GroenLinks ligt meer mogelijkheden krijgen. Het hoger onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit, maar ook voor horeca, sport, cultuur en evenementen moeten de sneltesten voor meer lucht gaan zorgen.

Ook D66 is voor gratis sneltesten. De liberaal-democraten vinden tegelijk dat mensen meer vrijheden zouden moeten krijgen als ze zijn gevaccineerd. Mochten ze geen vaccin willen, want niemand wil een vaccinatieplicht, is een negatieve uitslag van een sneltest ook goed, vindt D66.