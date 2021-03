Kamer kritisch over verlenging avondklok

Nu het kabinet de avondklok opnieuw wil verlengen, tot eind maart, zwelt de kritiek in de Tweede Kamer op de maatregel aan. Niet alleen oppositiepartijen die al in januari tegen de invoering waren, maar ook partijen als D66 en GroenLinks vragen zich woensdag in een debat in de Tweede Kamer af hoeveel langer het paardenmiddel onder de coronamaatregelen nog kan worden gehandhaafd.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zeiden in de persconferentie van maandag te hopen dat eind maart nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. Sinds enkele weken mogen contactberoepen weer aan het werk en kunnen winkels op afspraak weer klanten ontvangen. Maar de avondklok, de “rotmaatregel” die volgens Rutte bovenaan de stapel lag om te verdwijnen, is al ruim anderhalve maand van kracht. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zou het niet kunnen “dat dit dan zo’n beetje de laatste maatregel is die eraf gaat”.

Hoe proportioneel is een avondklok nog als deze wordt gehandhaafd terwijl er andere versoepelingen worden doorgevoerd, vraagt D66-voorman Rob Jetten zich af. GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lilianne Ploumen sloten zich hierbij aan. SP-leider Lilian Marijnissen vindt het “moeilijk uit te leggen” dat mensen na 21.00 uur niet op straat mogen zijn, maar overdag wel met andere mensen tegelijkertijd mogen winkelen.

Klaver merkte daarnaast op dat het in de discussie over de impact van de maatregelen vaak over gezinnen gaat, maar minder vaak over alleenstaanden. “Lekker na 21.00 uur met huisgenoten een spelletje doen, of Netflixen, dat kan niet” voor de 3 miljoen alleenstaanden in het land. Voor hen betekent de avondklok “dat je na 21.00 uur alleen thuis zit, ook daar zien we de mentale gevolgen opstapelen”. Het kabinet moet voor hen meer aandacht hebben.

PVV-leider Geert Wilders trok weer fel van leer tegen de verlenging van de avondklok. “Inmiddels is de avondklok vaker verlengd dan de musical Soldaat van Oranje”, zei hij smalend.