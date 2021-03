Kamer voor het laatst voor verkiezingen in debat over corona

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Het is het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Vooraf worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden avondklok wil het kabinet in stand houden.

Rutte probeerde tijdens de persconferentie maandag wel wat perspectief te schetsen voor later dit voorjaar. Zo hoopt hij dat over vier weken met Pasen de terrassen weer open kunnen zijn. Daarvoor moet wel eerst het aantal besmettingen omlaag.

De premier zei daarnaast dat hij over twee weken meer duidelijkheid hoopt te kunnen geven over de zomervakantie. De Jonge zei eerder al dat het er voor de zomer gunstig uitziet en dat iedereen die dat wil, begin juli minstens een keer geprikt kan zijn, mits zich geen nieuwe tegenslagen voordoen in de vaccinatiecampagne.