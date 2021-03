Koopmans: WHO-onderzoek naar corona in China was geen inspectie

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar het begin van de uitbraak van het coronavirus in Wuhan, was geen inspectie van de Chinese overheid. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans voelde zich genoodzaakt dat te benadrukken na de vele kritiek die de studie over zich heen kreeg.

Zo werd er getwijfeld aan de mate waarin de Chinese overheid wilde meewerken. Koopmans heeft vaker deelgenomen aan grootschalige nationale en internationale studies, maar maakte nog nooit eerder zoveel beladenheid mee. “Het is een misverstand dat wij hier ronkende conclusies zouden trekken van manipulatie van de Chinese overheid”, zegt ze tijdens een persconferentie van het internationale onderzoeksteam. “Het was juist een gemeenschappelijke operatie met Chinese wetenschappers om de wijze waarop het coronavirus zich heeft kunnen verspreiden te bestuderen.”

Wat volgens haar zou helpen om grootschalig wetenschappelijk onderzoek in de toekomst te vergemakkelijken, is het standaard te maken. “Een goede stap zou zijn om dit bij iedere virusuitbraak te doen, waar dan ook ter wereld.” Koopmans twijfelt bijvoorbeeld aan de bereidheid van de Nederlandse overheid om een internationaal onderzoeksteam te verwelkomen. “Dat wordt misschien ervaren als een bemoeienis, terwijl het als ondersteuning is bedoeld. Willen we voorbijgaan aan deze gevoeligheid? Maak het routine.”

Het rapport van de WHO over de studie wordt over uiterlijk twee weken verwacht.