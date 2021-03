Meldpunt toegankelijkheid verkiezingen weer open

Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen heeft het College voor de Rechten van de Mens woensdag weer een meldpunt geopend, waar mensen met een beperking terecht kunnen om hun ervaringen te delen over de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Het verkiezingsproces verloopt dit jaar anders dan normaal door het coronavirus. Volgens het College kan dit gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de verkiezingen. Omdat het College ook toezichthouder is op de uitvoering van het VN-verdrag handicap, wil het graag de ervaringen van mensen met een beperking horen. Het meldpunt is tot en met 24 maart open.

Het zogenoemde meldpunt Onbeperkt Stemmen was ook bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen opengesteld. Toen gingen de meldingen vaak over het stembiljet, maar ook in het stemhokje gingen dingen mis, zo bleek toen. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking vonden bijvoorbeeld het stembiljet te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar, door de kleine letters. Mensen in een rolstoel of scootmobiel hadden vooral problemen met de toegang tot het stemlokaal en stemhokje. Zo waren bijvoorbeeld de toegangsdeuren te zwaar, was het stemhokje te klein, was de ketting aan het potlood te kort of was het schrijfplankje te hoog of te ondiep. Veel vragen gingen ook over de hulp in het stemhokje voor blinden en slechtzienden.

Sinds 2016 is een VN-verdrag over gehandicapten van kracht, waarin zelfstandig stemmen voor iedereen centraal staat.