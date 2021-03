Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1913, dat zijn er 50 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 560 op de intensive care, vier meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van 54 afgelopen etmaal.

Maandag en dinsdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 54 en 58. De vijf dagen daarvoor was juist iedere keer sprake van een daling.

Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten. “We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt”, aldus het coördinatiecentrum in een toelichting.

Vanwege de drukte zijn er afgelopen etmaal achttien coronapatiënten, onder wie zeven ic-patiënten, overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat zijn er een stuk meer vergeleken met de verplaatsingen afgelopen weken.