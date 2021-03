Nederlander betaalt alleen in de supermarkt zelf voor sneltest

Mensen hoeven niet te betalen voor sneltesten die nodig zijn voor toegang tot evenementen, maar ook voor werk of school moeten de testen gratis zijn. De Tweede Kamer wil dat de overheid gratis snelle zelftesten beschikbaar stelt. Dat is volgens coronaminister Hugo de Jonge in veel gevallen logisch, “maar in de supermarkt verwacht ik wel echt dat mensen zelf gaan betalen”.

De Jonge heeft al aangegeven sneltesten op grote schaal beschikbaar te willen maken. Als er frequenter wordt getest, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot evenementen, geeft dat steeds meer mogelijkheden. Veel coronaregels zijn dan niet meer nodig.

De overheid wil daar “heel fors aan meebetalen”, zei de minister in debat met de Tweede Kamer. “Die rekening loopt op tot een half miljard.” Voor bijvoorbeeld het onderwijs moeten de kosten geen drempel voor mensen vormen, vindt De Jonge. Ook voor evenementen wil het kabinet “voorlopig” wel bijschieten. Maar de bewindsman vindt het geen onlogische gedachte dat je over een tijd “een paar euro extra voor de bioscoop betaalt” om de kosten van een test te dekken.