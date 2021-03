Voedselbank zag vorig jaar fors meer mensen langskomen

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink gestegen. Eind vorig jaar maakten 37.311 huishoudens ( zo’n 93.000 mensen) op dat moment gebruik van de Voedselbank. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat voedselhulp kreeg, steeg zelfs met 9,3 procent tot 36.858.

Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam. In totaal hebben de 172 voedselbanken vorig jaar 160.500 mensen bijgestaan. Het jaar daarvoor waren dat 151.000 mensen.

Volgens de organisatie zijn er echter nog veel mensen die niet in staat zijn om voldoende eten te kopen, maar niet naar de Voedselbank gaan. Schaamte is daarvoor de voornaamste reden, aldus de Voedselbank, die daarom in december de campagne Niks om je voor te schamen is gestart. “Want als Covid-19 ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers.”