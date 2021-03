Zorgdirecteur met dood bedreigd na vonnis kerstmoord Hengelo

De directeur van zorginstelling De Zorgstal in Radewijk (Overijssel) wordt met de dood bedreigd sinds bekend is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek doet naar de instelling. Het onderzoek is er volgens een woordvoerder van de IGJ naar aanleiding van de veroordeling vorige maand van Willem V. voor de moord op een jonge vrouw in de kerstnacht van 2019. Echter, V. was volgens zorgdirecteur Matthijs Betgen helemaal geen cliënt van de instelling.

“De gemeente Hengelo heeft in november 2019 besloten dat V. geen zorg mocht inkopen bij De Zorgstal omdat de instelling geen contract had met de gemeente Hengelo”, laat Jaap-Willem Roozemond, de advocaat van de zorgdirecteur, weten. V. deed zijn aanvraag ongeveer 2,5 maand daarvoor. “Het besluit van de gemeente is niet alleen laat genomen, ook concludeerde de gemeente na een gesprek met V. dat er geen bijzonderheden waren omtrent de veiligheid van anderen of V. zelf. Gezien de moord die nadien is gepleegd, lijkt het erop dat die conclusie te voorbarig is getrokken.”

V. woonde inmiddels wel in een van de woonunits van De Zorgstal, maar ontving daar volgens de instelling geen zorg en betaalde ook zijn huur niet. “Dat De Zorgstal V. niet op straat heeft gezet vanuit menselijk oogpunt, wordt haar nu aangerekend. Dat de zorgverleners weleens een praatje met V. maakten als zij een gecontracteerde zorgvrager bezochten die in hetzelfde complex woonde, is niet meer dan menselijk”, aldus de advocaat. “V. is gewezen op andere zorgaanbieders waar hij zorg kon afnemen.”

De Inspectie heeft laten weten op aanwijzing van het Openbaar Ministerie onderzoek te doen naar de zorginstelling “als geheel”. “De aanleiding is de moord, maar het onderzoek richt zich op de instelling. Of de dader daar wel of geen cliënt was, maakt voor het onderzoek niet uit”, aldus een woordvoerder. Bestuurder Betgen noemt dat vreemd. Een inspecteur van de IGJ zou aan hem hebben laten weten dat het onderzoek niet met de moord te maken heeft.

Betgen vindt het verschrikkelijk wat de ouders en nabestaanden van Chantal de Vries en haarzelf is overkomen. “Een nachtmerrie dat je je kind verliest, is voor hen werkelijkheid geworden. Zij is verschrikkelijk aan haar einde gekomen.” De directeur heeft zich naar eigen zeggen bewust afzijdig gehouden van de zaak. Dat hij nu toch van zich laat horen, heeft te maken met de tientallen doodsbedreigingen die hij en zijn gezin hebben gehad. Het OM is daarover door zijn advocaat ingelicht.

De 28-jarige V. werd vorige maand door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs voor de gruwelijke moord in Hengelo in de nacht van 24 op 25 december 2019. Op camerabeelden was te zien hoe V. het slachtoffer zo’n zeven minuten lang heeft gevolgd toen zij tegen 02.00 uur van haar werk in een grand café naar haar auto op een parkeerplaats liep. Ze werd met zeven messteken in hals en borst gedood. Nog geen half uur later werd V. op straat gearresteerd, zijn kleding zat onder het bloed. V. en het slachtoffer kenden elkaar niet.