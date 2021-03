De Jonge: 3 miljoen doses Janssen in tweede kwartaal

Van het nieuwe coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen komen het tweede kwartaal drie miljoen doses beschikbaar voor Nederland. De eerste levering komt in april, daarna in mei en in juni nog meer. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in een reactie op de goedkeuring door toezichthouder EMA donderdag.

Het ministerie ging in de plannen al uit van deze aantallen. Ondanks berichten over mogelijke leveringsproblemen bij de producent zegt De Jonge nog steeds deze aantallen te verwachten. Het contact met Janssen daarover is goed, zegt hij. In het derde kwartaal gaat de minister uit van zes miljoen Janssen-vaccins en de rest komt in het vierde kwartaal. Van het vaccin is maar één prik nodig.

De Gezondheidsraad zal zich nog buigen over de meest geschikte doelgroep. “We weten dat het over de breedte goed is. Het is een praktisch en bruikbaar vaccin, ook omdat er maar één prik nodig is. Echt Nederlands kun je zeggen. Hier kun je 3 miljoen mensen mee inenten.”

Volgens De Jonge is het “een heel effectief vaccin met hele mooie cijfers”, net als de andere vaccins. “Ze leveren echt een grote bijdrage aan het onder controle krijgen van de ziekte.” De effectiviteit van een Janssen-prik is ongeveer 80 procent bij mensen van 65 jaar en ouder. Bij de totale groep onderzochte personen is dit rond de 67 procent, aldus het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen donderdag.

De Jonge zegt ontzettend trots te zijn. “We hebben een vierde vaccin dat we aan ons wapenarsenaal kunnen toevoegen, van Nederlandse bodem. Een Leids product. Het is een enorm compliment aan alle mensen bij Janssen en iedereen die daaraan heeft meegewerkt om tot dit product te komen. Het is echt een cadeau dat we vandaag krijgen, het duurt alleen nog eventjes voordat we het kunnen uitpakken.”