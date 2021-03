De Jonge: Nederland blijft prikken met vaccin AstraZeneca

Nederland gaat door met vaccineren met het middel van farmaceut AstraZeneca. Dat heeft minister Hugo de Jonge donderdag gezegd. Enkele andere landen waaronder Denemarken stopten deze week uit voorzorg, nadat er bij enkele gevaccineerden bloedproppen waren geconstateerd.

“Ik ben niet de baas van de vaccinatieoperatie in Denemarken, ik ben verantwoordelijk voor de vaccinatieoperatie in Nederland. En wat ik te doen heb is afgaan op onze experts,” zegt De Jonge. “Op basis van wat zij zeggen kan ik alleen maar zeggen: het is verstandig om gewoon door te gaan met prikken.

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de toezichthouder.

Er is geen reden tot zorg, zegt De Jonge. “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een verband bestaat tussen het trombosegeval dat is opgetreden en vaccinatie. Kortom: het gaat om een trombosegeval ná vaccinatie en niet dóór vaccinatie.”

De Nederlandse medicijnautoriteit CBG heeft bovendien ook gezegd dat het “hoogst onwaarschijnlijk” is dat er enig verband is, voegt De Jonge toe.