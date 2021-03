Den Haan: Krol heeft niets bereikt met 50PLUS

Voormalig 50PLUS-leider Henk Krol heeft niets bereikt met de partij, vindt de huidige lijsttrekker Liane den Haan. “U heeft alleen maar ‘nee’ gezegd”, verwijt ze hem in het tv-programma Op1.

“Wij knokten tegen het nieuwe pensioenakkoord”, zegt Krol. Hij verwijt dat “de nieuwe kapitein” Den Haan afstand te doen van het belangrijkste punt van de partij. “Tien jaar geleden was pensioen nog een taboe in de politiek en nu praat iedereen erover, dát hebben we bereikt.”

Den Haan vindt dat Krol alleen maar langs de zijlijn heeft staan roepen. Ze wil meer meebewegen met andere partijen op het gebied van pensioenen. Het huidige pensioenstelsel is volgens haar niet houdbaar en ze vindt dat 67 “het ijkpunt” moet worden voor de pensioenleeftijd. Hier kunnen wel uitzonderingen op komen.

Vanwege haar pensioenstandpunten ligt Den Haan op ramkoers met de rest van haar partij. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij volledige AOW wil op 65 jaar.

Nummer 3 op de lijst Ellen Verkoelen houdt hieraan vast, wat haar op woede van Den Haan kwam te staan. De 50PLUS-leider zei dinsdag dat Verkoelen moet terugtreden als ze kritisch blijft op haar koers. Verkoelen peinst daar niet over. Inmiddels hebben de twee weer contact na een tijd lang niet gesproken te hebben. Ze gaan het uitpraten met een kop koffie, maar “vanwege de drukke schema’s” pas na de verkiezingen van volgende week.