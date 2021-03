Eerst officiële storm van 2021 is een feit

In Vlissingen is tussen 09.00 en 10.00 uur een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is volgens Weer.nl officieel sprake van de eerste storm van het jaar.

In de kustprovincies komen zeer zware windstoten voor. De zwaarste werd tot nu toe ook gemeten in Vlissingen: 112 kilometer per uur. In Voorschoten kwam het tot 110 kilometer per uur.

De komende uren blijft het in de kustgebieden stormen. Daarbij komen zeer zware windstoten voor die kunnen oplopen tot 115 kilometer per uur. Ook in het binnenland waait het flink met een krachtige tot harde wind, windkracht 6 à 7. In de middag neemt de wind af maar in de avond zijn opnieuw forse windstoten mogelijk. Dan trekken flinke buien over het land met kans op onweer en hagel.

De laatste keer dat Nederland te maken kreeg met een officiële storm was op 27 december. Toen werd op Vlieland windkracht 9 gemeten.