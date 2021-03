Geen coronabesmettingen bij tweede Fieldlab-voetbalwedstrijd

Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen Almere City FC en Cambuur Leeuwarden op zondag 28 februari, hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden. Het was het tweede duel dit jaar waarbij publiek werd toegelaten. Dat gebeurde in het kader van de zogenoemde Fieldlab-experimenten, waarbij wordt onderzocht hoe dit in tijden van corona zo veilig mogelijk kan.

Alle deelnemers moesten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Bij de tweede coronatest, vijf dagen na de wedstrijd, kwam 82 procent van de bezoekers opdagen. Daaruit kwam één positief testresultaat, maar uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat deze besmetting niet tijdens de wedstrijd maar in de privé-omgeving na de wedstrijd heeft plaatsgevonden, aldus Fieldlab.

Ook bij eerdere Fieldlab-evenementen lieten niet alle bezoekers zich achteraf testen op het coronavirus. Zo liet na de proefvoorstelling van Guido Weijers circa een op de vijf bezoekers zich niet testen, net als na het eerste voetbalduel tussen NEC en De Graafschap. Dat leverde kritiek op van coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij zei dat conclusies van de proef op deze manier niet met zekerheid te trekken zijn.

De test achteraf mag niet verplicht worden gesteld en is geen onderdeel van het onderzoek, legde hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen Andreas Voss eerder uit. “Het is vooral bedoeld om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te vergemakkelijken.” Voss stelt dat Fieldlab uitsluitend gedragsonderzoek verricht en geïnteresseerd is in onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de evenementen.

Het duel, dat SC Cambuur met 2-0 won, was het vierde praktijkonderzoek van Fieldlab en vond plaats in Almere onder het toeziend oog van zo’n 1350 seizoenkaarthouders.