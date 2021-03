Golden Earring-hit Radar Love klinkt om 17.15 uur door het land

Door het hele land is donderdag om 17.15 uur de Golden Earring-hit Radar Love te horen. Radiozenders en bijvoorbeeld ook carillonspelers doen dit als eerbetoon aan de jarige gitarist en medeoprichter George Kooymans (73). Vorige maand werd bekend dat de muzikant lijdt aan de spierziekte ALS en daardoor niet meer kan optreden. De band liet daarna weten niet zonder hem verder te gaan.

Op radiozenders als NPO Radio 2, Radio 5 en 3FM wordt Radar Love donderdagmiddag gedraaid. Ook 538, Radio 10 en Veronica spelen het nummer dan af. Op laatstgenoemde zender is voorafgaand ook een Golden Earring Top 10 te horen die door luisteraars is samengesteld.

Het nummer wordt verder gespeeld door de carillons van onder meer de Grote Kerk in Den Haag, de Grote Kerk in Meppel, het raadhuis in Hoogeveen, de Martinitoren in Groningen en verschillende kerken in Limburg. Ook wordt het gedraaid in het Haagse Zuiderpark.

Radar Love is een van de grootste hits van de Golden Earring. Het nummer van het album Moontan, geschreven door Kooymans en zanger Barry Hay, was ook een groot succes in het buitenland. Zo haalde de single in 1974 de dertiende plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.