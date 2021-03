Groningers en Twentenaren voelen zich onbegrepen door Den Haag

De meeste mensen uit Groningen en Twente voelen zich onbegrepen door de Haagse politiek. Dat sentiment heerst bovendien sterker in dunner bevolkte gebieden, staat in onderzoek onder 4615 Nederlanders waartoe ambtenarenmagazine Binnenlands Bestuur opdracht gaf.

Onderzoeksbureau I&O Research onderzocht de regio’s Zuid-Holland Zuid, Noord-Holland Zuid, Gelderland Zuid, Twente, Brabant Zuidoost en Groningen. Respondenten moesten reageren op de stelling “De landelijke politiek begrijpt niet wat er buiten de Randstad speelt”. Zo’n zes op de tien Twentenaren en Groningers onderschrijven dat. Inwoners van Zuid- en Noord-Holland denken dat het wel meevalt. Van hen kan respectievelijk 34 en 31 procent zich in de stelling vinden. Zo’n vier op de tien Gelderlanders en Brabanders onderschrijven de stelling. In 2017 was gemiddeld genomen 45 procent van de Nederlanders het met de stelling eens.

Het is niet zo dat mensen uit de ‘onbegrepen’ regio’s zich minder betrokken voelen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Ongeveer twee derde van de huidige Tweede Kamerleden komt uit de Randstad, terwijl de meerderheid van de Nederlandse bevolking (bijna 53 procent) ergens anders woont.