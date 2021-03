Keukenhof blijft vanaf 20 maart toch dicht

De Keukenhof heeft geen toestemming gekregen om vanaf 20 maart bezoekers binnen te laten. Dat heeft de gemeente Lisse woensdag aan de organisatie van het park laten weten. In januari was directeur Bart Siemerink er nog van overtuigd dat het bloemenpark haar deuren dit jaar onder voorwaarden kon openen.

De Keukenhof zou opengaan als wandelpark, waar een beperkte hoeveelheid bezoekers op tijdslot haar toegangskaarten kon reserveren. Het afgelopen najaar zijn er 7 miljoen bloembollen geplant en was het park volgens directeur Siemerink helemaal klaar voor de opening.

“Dat we dit jaar weer niet open mogen is een enorme teleurstelling voor iedereen die bij Keukenhof betrokken is”, zegt Siemerink. “Binnen alle coronaregels is het volstrekt veilig om in Keukenhof een wandeling te maken. Afgelopen jaar werden we overvallen door corona en kon het park niet open. Dit jaar zijn we helemaal voorbereid op corona en is het onbegrijpelijk dat je in ieder park in Nederland mag wandelen, maar niet in Keukenhof.”

De organisatie hoopt dat versoepelingen op korte termijn opening van De Keukenhof alsnog mogelijk maken. Het 72e Keukenhofseizoen loopt tot en met 9 mei.