Nederlands coronavaccin krijgt positief oordeel toezichthouder

Het in Nederland ontwikkelde coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden krijgt een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de organisatie die toezicht houdt op vaccins in Europa. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat voor Nederland deel uitmaakt van het EMA, laat dat weten.

Het positieve oordeel is de laatste stap voor goedkeuring. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel op de markt mag worden gebracht. Bij de eerdere vaccins nam Brussel dat besluit binnen een paar uur.