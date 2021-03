Politie deelt beelden van verdachten steekincident Groningen

De politie heeft beelden gedeeld van twee mannen die ervan worden verdacht woensdagavond betrokken te zijn geweest bij het aanvallen en verwonden van twee agenten. Een van de agenten werd meerdere keren in zijn hoofd en hals gestoken en ligt met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis.

Op de beelden zijn twee mannen te zien die voldoen aan het signalement dat de politie donderdagmiddag verspreidde. De twee zijn gefilmd terwijl ze over een stoep aan de De Savornin Lohmanlaan, ter hoogte van de Beethovenlaan, fietsten. Dit is in de buurt van de Van Houtenlaan, waar het steekincident gebeurde. De politie vraagt mensen die de twee mannen herkennen zich te melden.

De verdachten gingen er na het incident lopend vandoor en lieten twee fietsen en een bruine Adidas-pet achter. Volgens de politie gaat het om twee witte jongens, waarvan een Engels sprak. Ze waren donker gekleed, één had een opgerolde muts. De andere heeft krullend haar en had een rugzak bij zich. Het tweetal raakte mogelijk zelf ook gewond bij het incident, omdat de agenten bij de confrontatie geweld gebruikten om zich te verdedigen.

Het incident gebeurde na 22.00 uur. De agenten wilden twee jonge mannen controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het tweetal, werden de agenten vrijwel direct aangevallen. Een verdachte stak één agent meerdere keren met een scherp voorwerp. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.