Politieagent zwaargewond in ziekenhuis na steekpartij Groningen

De verwondingen van de politieagent na een steekpartij in Groningen zijn levensgevaarlijk. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De agent werd woensdagavond tijdens een avondklokcontrole meerdere keren in zijn hoofd en hals gestoken. De politie is nog steeds op zoek naar de twee daders.

Het incident gebeurde na 22.00 uur aan de Van Houtenlaan, in het zuiden van de stad. Daar wilde de agent samen met een collega twee jonge mannen controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het tweetal, werden de agenten vrijwel direct aangevallen door een van de verdachten. Deze stak één agent meerdere keren met een scherp voorwerp. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.

De daders gingen er lopend vandoor. Volgens de politie gaat het om twee blanke jongens. Ze waren donker gekleed, één had een opgerolde muts. De andere heeft krullend haar en had een rugzak bij zich.

De politie roept via Burgernet getuigen op zich te melden.