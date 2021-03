Rutte haalt uit naar Wilders om afzeggen interview Nieuwsuur

Mark Rutte vindt dat PVV-leider Geert Wilders wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid door zich niet te laten interviewen in het televisieprogramma Nieuwsuur. “Dat is een patroon bij u”, wierp de VVD-leider zijn opponent voor de voeten tijdens een debat bij Pauw.

Wilders zou aanvankelijk donderdagavond te gast zijn bij Nieuwsuur, dat de afgelopen weken meerdere lijsttrekkers zeer kritisch aan de tand voelde. Maar de PVV-leider zegde af, naar eigen zeggen om zich goed te kunnen voorbereiden op de confrontatie met Rutte.

Het debat tussen de nummers een en twee in de peilingen werd donderdag vroeg in de avond al opgenomen. Rutte, die vrijdag aan de beurt is bij Nieuwsuur, bood Wilders aan te ruilen. “Ik ben bereid om in uw plaats vanavond naar Nieuwsuur te gaan, en dan gaat u morgenavond. Dan kunt u zich de hele dag voorbereiden.”

Het hoort volgens Rutte bij de verantwoordelijkheden van politici om zich ook door kritische journalisten te laten interviewen. Hij neemt het Wilders kwalijk dat die dat nooit doet. “U rent weg voor verantwoordelijkheid, u rent weg als het moeilijk wordt, u biedt geen excuses aan als u fouten maakt. Dat is een leider onwaardig.”