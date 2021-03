Segers sluit snelle formatie met huidige coalitie niet uit

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sluit niet uit dat de huidige coalitiepartijen na de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week opnieuw met elkaar in zee gaan, gezien de noodzaak om in coronatijd snel een nieuw kabinet te vormen. Dat heeft hij gezegd tijdens een livesessie op Instagram.

Segers verwacht dat het politieke landschap verder versnipperd zal raken. “Maar het zou ook kunnen dat de huidige coalitie een meerderheid heeft. En dat er dan wat druk komt op die vier partijen om te zeggen: ja, hou elkaar dan maar vast en ga maar door, omdat je dan ook sneller tot een akkoord zou kunnen komen.”

Segers acht de kans sowieso “reĆ«el” dat zijn partij na de verkiezingen opnieuw wordt uitgenodigd aan de formatietafel. “Wij hebben hoge idealen en we kunnen een lastige onderhandelaar zijn”, zegt hij. “Maar ook als het lastig is, we staan voor onze handtekening.” Die zekerheid vinden partijen “prettig om te hebben”, denkt hij.

De ChristenUnie moest heel wat overwinnen voordat zij in 2017 in de huidige coalitie stapte. Vooral samenwerking met D66 lag erg gevoelig, wegens de enorme verschillen van opvatting met die partij over medisch-ethische vraagstukken.