Verzekeraars: aantal meldingen stormschade lijkt mee te vallen

Het lijkt bij verzekeraars vooralsnog mee te vallen met meldingen over schade door lentestorm Evert die donderdag over het land raasde. Het is misschien drukker dan normaal maar telefoons staan nog niet roodgloeiend, laten verzekeraars weten.

Interpolis zegt dat er redelijk veel meldingen zijn binnengekomen “passend bij een normale stormachtige dag”. In totaal telde de verzekeraar eind van de middag circa 700 meldingen van stormschade. Daarbij zit relatief veel schade aan auto’s, meer dan bij voorgaande stormen. Verder merkt Interpolis dat er meldingen zijn binnengekomen van schade door rondvliegende dakpannen en omgewaaide bomen. “Alles dat met wind te maken heeft”, zegt de woordvoerder.

Veel mensen hebben hun melding online ingediend bij de verzekeraar. De meeste meldingen kwamen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Dat zijn de plekken waar de storm het hardst tekeerging. Interpolis geeft geen schadebedragen en verwacht donderdagavond en vrijdag nog meer schademeldingen.

Branchegenoot Aegon zegt dat er wat extra schade is gemeld en het wat drukker was aan de telefoon, maar dat het op basis van de vooralsnog beschikbare informatie “lijkt mee te vallen”. Aegon kon nog geen aantallen melden.

Ook verzekeraar Univé kon nog geen aantallen meldingen noemen. Univé verwacht in de loop van de avond dat er nog wel meldingen bij komen van mensen die dan pas achter hun computer gaan zitten om een melding te doen, zegt een woordvoerster. Tot nu toe zijn er meldingen binnengekomen over schade aan schuttingen en dakpannen.