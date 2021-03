Westerschelde Ferry vanwege storm uit de vaart gehaald

Vanwege de storm is de Westerschelde Ferry, de veerboot tussen Vlissingen en Breskens, uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet, meldt het bedrijf op de website.

Om 10.48 uur werd de veerdienst stilgelegd en het is niet duidelijk hoelang dat gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd.

De storm gaat hard tekeer, vooral in de kustprovincies. In Vlissingen werd tot nu toe de zwaarste windstoot gemeten: 120 km/uur. Volgens Weer.nl stond daar even windkracht 10. In onder meer IJmuiden en op de Houtribdijk staat een zuidwesterstorm, windkracht 9. Verschillende weerstations in het westen van het land melden windstoten tussen 100 en 115 km/uur.

Donderdagochtend werd in Vlissingen tussen 09.00 en 10.00 uur al een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is sprake van de eerste officiƫle storm van het jaar.