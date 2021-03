Amsterdamse DENK-voorman stapt over naar NIDA

Mourad Taimounti (40), fractievoorzitter van DENK Amsterdam, zegt zijn DENK-lidmaatschap op en sluit zich aan bij NIDA. Hij wil onder de vlag van NIDA Amsterdam door in de gemeenteraad.

Als belangrijkste redenen voor zijn overstap noemt Taimounti het gebrek aan interne democratie, afstandelijke relatie met de Haagse DENK-fractie en de omgang met de affaire rond Tunahan Kuzu en de daaropvolgende partijruzie van vorig jaar. “Het is een hele andere club, een hele andere stijl. (…) Soms moet je kunnen samenwerken, en dat was er gewoon niet”, zegt hij in een video op sociale media.

Ook werd Taimounti op een onverkiesbare plek geplaatst op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de politicus is dat echter niet de reden van zijn vertrek. “Al zouden ze me plek 1 aanbieden, zou ik het niet willen, vanuit principe.”

Taimounti noemt NIDA een inspirerende partij, waar hij altijd veel sympathie voor had. “NIDA staat voor geloofwaardigheid, kwaliteit en maakt met haar islamitische inspiratie echt een positief verschil.”

Politiek leider van NIDA, Nourdin El Ouali, zag de overstap van Taimounti niet aankomen. “NIDA krijgt support uit alle hoeken, maar deze zag ik niet aankomen. Mourad heeft contact gezocht en het mij uitgelegd en ik waardeer en begrijp zijn weloverwogen keuze,” aldus El Ouali.