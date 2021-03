Avond4daagse opnieuw individueel met een app

Basisschoolkinderen die mee willen doen aan de Avond4daagse, moeten daarvoor dit voorjaar opnieuw een app van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) gebruiken. Een traditionele Avond4daagse waarbij scholen allemaal tegelijk op pad gaan, zit er dit jaar voor de tweede keer niet in wegens de coronamaatregelen, aldus de KWBN.

De app is na inschrijving te gebruiken tussen 29 maart en 30 juni. Deelnemers kiezen zelf een afstand uit en een start- en finishpunt. De app zorgt voor vier routes, met aanmoedigingen en tips voor onderweg. Het is niet nodig om vier dagen achter elkaar te lopen, maar het evenement moet wel binnen twee weken zijn voltooid om een medaille te krijgen. Liefhebbers kunnen ook meer dan een keer een Avond4daagse lopen.

De KWBN zette de app vorig jaar voor het eerst in. Toen deden bijna 60.000 kinderen mee, maar die moesten toen in de zomervakantie wandelen. Gewoonlijk doen aan de Avond4Daagse zo’n 500.000 basisschoolkinderen mee. De traditie bestaat al sinds 1940. Wie dit jaar wil meelopen kan zich inschrijven op www.avondvierdaagse.nl of bij de lokale organisatie van de Avond4daagse.