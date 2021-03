D66-leider Kaag wil online-anoniempjes niet meer anoniem

D66-leider Sigrid Kaag wil dat mensen zich niet meer zomaar achter een anoniem account op sociale media kunnen verschuilen. Ze steunt een initiatief van zanger Gordon, die wil dat het laten zien van een identiteitsbewijs een voorwaarde wordt voor het aanmaken van een account op Facebook, Twitter of Instagram. “Ik denk dat Gordon gelijk heeft, ik weet niet of het juridisch allemaal kan.”

Kaag krijgt van de vrouwelijke lijsttrekkers de meeste onlinehaat te verduren, bleek uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. De lijsttrekker spreekt zich in deze campagne al langer uit tegen intimidatie op sociale media. In Goedemorgen Nederland zegt Kaag vrijdag dat ze “een streep wil trekken tegen haatzaaierij, tegen intimidatie en seksisme”.

Een belangrijke stap is om te kijken of online-anonimiteit onmogelijk is te maken. “Alle anoniempjes, de zogenaamd heldhaftige toetsenbordridders, die daar in een zolderkamertje allemaal teksten eruit gooien? Niet meer anoniem”, zegt Kaag. Hierbij hebben techbedrijven “echt een rol”, volgens haar. Ze noemde ook zanger Gordon, die deze week een petitie tegen haatzaaierij op sociale media overhandigde aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).