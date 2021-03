Grote brand Maarssen grotendeels uit

Een grote brand in een bedrijfspand aan de Gageldijk in Maarssen die vrijdagochtend vroeg uitbrak, is grotendeels uit. Niemand is voor zover bekend gewond geraakt. Wel is mogelijk asbest vrijgekomen, meldt de brandweer.

De brand woedde in een loods van 30 bij 40 meter. De brandweer probeert verder met diverse sloopwerkzaamheden nog smeulende delen uit te maken. Bij het vuur kwam veel rook vrij. Mensen kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten.

De brandweer riep mensen vanwege de vrijkomende rook ook op het grote parkeerterrein van de Maarsseveense Plassen en aangesloten gebieden en wandelpaden zoveel mogelijk te mijden. Op het terrein is ook asbestverdacht materiaal aangetroffen dat zou zijn vrijgekomen bij de brand. Tot nog toe hebben metingen in de gebieden rondom het parkeerterrein niets uitgewezen. Het asbest-verdachte materiaal wordt nog nader onderzocht.