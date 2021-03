Meer stemlokalen open dan bij vorige Tweede Kamerverkiezingen

Nederlanders kunnen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart op 9200 locaties hun stem uitbrengen. Vroegstemmers kunnen maandag 15 en dinsdag 16 maart terecht bij zo’n 1600 stemlokalen. Dat meldt het datapersbureau LocalFocus na een analyse van gegevens van de Open State Foundation, een onafhankelijke stichting die zich toelegt op “het bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie”.

In totaal zijn er 9600 stemlokalen verspreid over het land waar mensen een of meerdere dagen kunnen stemmen. Dat is een toename ten opzichte van de 9100 locaties waar mensen terecht konden bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Deze verkiezingen verlopen vanwege het coronavirus veel anders dan vorige keren. Mensen uit risicogroepen worden aangemoedigd al op maandag en dinsdag hun stem uit te brengen. Een waaier aan hygi├źnemaatregelen moet voorkomen dat mensen elkaar besmetten.

Bovendien kunnen 70-plussers hun stem per brief uitbrengen van woensdag 10 maart tot en met woensdag 17 maart. Ze mogen hun stem zelf op de post doen of naar een van de afleverpunten brengen. Daarvan zijn er doordeweeks ongeveer 500 geopend en in het komende weekend 170. Mensen die bang zijn besmet te raken hebben ook de optie om iemand te machtigen om een stem uit te brengen.

In Rotterdam zijn op woensdag de meeste stemlokalen geopend, namelijk ruim 400. Daarna volgen Amsterdam (369), Den Haag (260), Utrecht (156), Groningen (113) en Amersfoort (107).

Relatief gezien hebben Eindhovenaren op woensdag de minste keus uit stemlokalen, namelijk nog geen 3 per 10.000 stemgerechtigden. Ook in de gemeenten Hoorn, Hellevoetsluis en Waalre staan naar verhouding weinig stemlokalen. Op de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog staan er juist relatief veel.

Ruim de helft van de mensen verwacht lopend naar het stemlokaal te gaan, weet Veilig Verkeer Nederland op basis van een enquête. Een vijfde is van plan om de fiets te pakken.