OM neemt over enkele weken beslissing over optreden Baudet in Urk

Het Openbaar Ministerie neemt over enkele weken een beslissing over het optreden van voorman van Forum voor Democratie (FvD) Thierry Baudet op Urk. Baudet moest zich vrijdag melden in het politiebureau in Emmeloord vanwege het onderzoek naar mogelijke overtreding van coronaregels tijdens dat optreden.

Baudet is vrijdag gehoord en de politie maakt nu het dossier op. Als dat klaar is, kan het OM een beslissing nemen. Tijdens het bezoek van Baudet aan Urk stonden heel veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at een haring in een visrestaurant, waar veel tafeltjes bezet waren.

Tientallen aanhangers wachtten de FVD-leider vrijdagochtend bij het politiebureau op. Ze hadden onder meer verkiezingsposters bij zich, en een spandoek tegen de coronamaatregelen. Bij het politiebureau kreeg Baudet onder meer een haring aangeboden, die hij heeft opgegeten. Ook kreeg hij een bloemetje. Twee mensen kregen een bekeuring voor het overtreden van de coronaregels. Een persoon werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren.

Donderdag twitterde de politicus dat hij zich vrijdag om 09.30 uur moest melden op het politiebureau Emmeloord “omdat ik vervolgd word wegens handenschudden en haringeten op Urk. Mij hangt mogelijk een gevangenisstraf (!) boven het hoofd. Absurde tijden”, twitterde hij, met daarbij de hashtag #freeThierry.