Test van nieuwe coronatestapp ook week uitgesteld

Het uitstel van de twee proeffestivals in Biddinghuizen betekent ook het uitstel van de test van een nieuwe coronatestapp. Die app, CoronaCheck, is gemaakt zodat mensen kunnen bewijzen dat ze onlangs zijn getest op het coronavirus en dat die test geen besmetting aan het licht bracht. Zo’n app kan helpen bij het heropenen van de samenleving.

Het ministerie van Volksgezondheid wilde de nieuwe app zaterdag testen op het dancefestival Back to Live en zondag op het Popfestival, gehouden op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. Op beide festivals zouden ongeveer 1500 bezoekers zijn. Vanwege zware windstoten, regen en kou zijn de festivals verplaatst naar zaterdag 20 en zondag 21 maart. Dat wordt de nieuwe vuurdoop voor de app.

CoronaCheck is de tweede corona-app die de overheid heeft laten bouwen. Eerder werd de CoronaMelder gelanceerd, die mensen waarschuwt als ze lang dicht in de buurt zijn geweest bij iemand die later positief testte op het coronavirus. Die app is meer dan 4,5 miljoen keer geïnstalleerd.