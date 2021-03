Utrecht herdenkt tramaanslag 18 maart in stilte

Utrecht houdt dit jaar geen publieke bijeenkomst om stil te staan bij de slachtoffers van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein twee jaar geleden. Ook vorig jaar was de herdenking ingetogen door het uitbreken van het coronavirus.

Op 18 maart 2019 schoot schutter Gökmen T. vier onschuldige reizigers dood. Meerdere mensen raakten gewond. T. kreeg levenslang voor zijn terreurdaad. De aanslag veranderde de levens van direct getroffenen voorgoed. De impact op ooggetuigen, hulpverleners en op de stad was groot.

“Wat er ook gebeurt en hoe verwarrend en onzeker deze tijden ook zijn: 18 maart vergeten wij nooit. Voor de slachtoffers en nabestaanden is het helaas nog elke dag 18 maart. We willen ook daarom met hen samen herdenken”, zegt burgemeester Sharon Dijksma vrijdag. Het is voor haar de eerste herdenking als burgemeester van Utrecht. Zij volgde in december Jan van Zanen op, die burgemeester van Den Haag werd.

Een intiem gezelschap legt op de plek van de aanslag kransen. De Domtoren slaat om 10.43 uur vier keer, één voor ieder slachtoffer. De vlaggen gaan halfstok op het stadhuis, stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.