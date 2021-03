Van Ark kan niks beloven over opening sportscholen

Minister Tamara van Ark, die over sport gaat, begrijpt dat de sportscholen snel weer open willen maar ze kan niet beloven wanneer dat kan. “Binnensport is op zich niet gevaarlijk. Je kunt binnen bij een sportschool of een vereniging afspraken maken. Alleen het totaal aantal mensen dat sport is zo groot dat dat op zich een risico is voor contacten. Daar zit het probleem en niet bij de sport zelf.”

Ze reageerde op een brandbrief die de fitnessbranche haar vrijdagochtend overhandigde en waarin ze een snelle heropening van de sportscholen eist. Dat er nu in bepaalde sectoren weer iets meer kan, betekent volgens haar “dat we die ruimte moeten verdelen over alle sectoren heen. De afgelopen tijd is er meer ruimte gemaakt voor buitensporten. Als er straks meer ruimte komt, moeten we die ook weer verdelen. En dat gaat met kleine stapjes.”