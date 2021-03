Verdachte broers in fraudeonderzoek Aardenburg komen vrij

De twee broers uit het Zeeuwse Aardenburg die dinsdag zijn aangehouden in een onderzoek naar fraude, komen vrijdag op vrije voeten. Ze worden niet voorgeleid aan de rechter-commissaris, waarmee hun voorarrest ten einde komt. Ze blijven nog wel verdachte. Dit zegt een woordvoerder van het OM, waarmee hij berichtgeving van De Telegraaf bevestigde.

De ondernemers Salar en Sasan A. zijn eigenaar van verschillende horecagelegenheden in Zeeuws-Vlaanderen. Ze worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte en zaten vast voor onderzoek.

Politie en ook specialisten van de FIOD legden in dit fraudeonderzoek onder meer beslag op tablets, computers en USB-sticks. De politie heeft nog acht andere verdachten op het oog, waar de politie in de loop van de dag meer over bekendmaakt.