Twee verdachten steekpartij Groningse agent opgepakt in Frankrijk

In Noord-Frankrijk zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Groningen, waarbij woensdagavond een agent ernstig gewond raakte. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Noord.

Het gaat om een 20-jarige man uit Oldambt en een 32-jarige Amerikaan zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Ze zijn nog in Frankrijk.

De agent en zijn collega voerden woensdagavond na 22.00 uur een avondklokcontrole uit op de Van Houtenlaan. Na het aanspreken van de twee verdachten werden de agenten vrijwel direct aangevallen. Eén agent werd meermalen in zijn gezicht en hals gestoken. Hij raakte zwaargewond en verkeerde enige tijd in levensgevaar. De andere agent raakte lichtgewond en mocht snel het ziekenhuis uit.

De politie verspreidde een signalement en deelde ook camerabeelden van de verdachten. Daarop kwamen zeker vijftig tips binnen en werd onder meer een woonboot aan het Winschoterdiep doorzocht. Volgens de politie hebben tips geleid tot de aanhouding van de twee mannen. Er is een procedure in gang gezet om hen naar Nederland te krijgen. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.

De camerabeelden zijn intussen van de politiewebsite verwijderd.