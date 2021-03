Uitbraak Britse variant coronavirus op basisschool Enter

Een uitbraak van het coronavirus op basisschool De Talenter in Enter is groter dan gedacht, meldt burgemeester Doret Tigchelaar van de Overijsselse gemeente Wierden in een videoboodschap. “Een grotere uitbraak in de zin van dat er nu al meer dan vijftig personen besmet zijn”, zegt ze.

De burgemeester spreekt van “een grote zorg voor de gemeenschap in Enter”, mede ook omdat het bij het merendeel van de besmettingen gaat om de Britse variant van het virus. Deze is besmettelijker dan het ‘gewone’ coronavirus.

Van de leerlingen die besmet zijn geraakt, is niemand ziek geworden. Na contactonderzoek is besloten dat tweehonderd personen preventief getest gaan worden.

Wegens de situatie roept Tigchelaar mensen op om zich aan de coronaregels te houden. Ook vraagt ze mensen zich direct te laten testen bij zelfs de minste symptomen.