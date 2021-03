Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met covid-19 in het hospitaal lagen.

Op de intensive care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Op de andere afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer.