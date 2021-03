Demonstranten proberen Malieveld te verlaten, richting centrum

Demonstranten tegen het kabinetsbeleid die zondag naar het Malieveld in Den Haag zijn gekomen, hebben geprobeerd het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen. Ze zijn teruggedreven door de politie.

Een grote groep ging nadat een teken was gegeven naar voren toe en stroomde van het Malieveld af. De politie wist ze na deze korte poging echter terug te drijven. Ook komt er een waterkanon aanrijden, dat de politie vaker inzet bij rellen of als demonstraties uit de hand lopen. Ook bij het provinciehuis staan inmiddels demonstranten.

Ongeveer een halfuur eerder riep de politie demonstranten die nog onderweg waren naar het Malieveld op niet meer te komen en naar huis te gaan. Het maximumaantal demonstranten van tweehonderd dat is toegestaan, was op dat moment al bereikt. Er is een noodbevel van kracht.

Op het Malieveld vindt op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid, georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet.