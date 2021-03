Fietser in Vlissingen mogelijk bewust aangereden door auto

Een 42-jarige man uit Vlissingen is zaterdagmiddag in zijn woonplaats mogelijk bewust aangereden door een auto. Volgens de politie ontstond vervolgens een schermutseling, waarna twee inzittenden in de auto wegvluchtten. Waarom de fietser werd aangereden, is nog onduidelijk.

De aanrijding vond rond 13.30 uur plaats aan het Westerzicht. Het slachtoffer viel. De bijrijder zou daarna zijn uitgestapt en de man hebben vastgegrepen, maar de fietser verweerde zich. De twee mannen in de auto zouden vervolgens zijn gevlucht.

Volgens de politie gaat het om een blauwe personenauto met waarschijnlijk een buitenlands kenteken. De mannen zouden Duits en Frans hebben gesproken. De politie roept getuigen op zich te melden.