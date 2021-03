Geen treinen richting Den Haag om drukte demonstratie Malieveld

Mensen kunnen zondagmiddag niet meer met de trein richting Den Haag reizen. Dat komt omdat het maximale aantal demonstranten op het Malieveld is overschreden, twittert de politie. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag is nog wel mogelijk “zodat je naar huis kunt gaan”, aldus de politie.

De NS maakt melding van een “storing” op de eigen website met reisinformatie, met als oorzaak “inzet politie”. De NS verwacht dat dit tot 16.30 uur duurt.

Op het Malieveld in Den Haag is het aantal demonstranten tegen het kabinetsbeleid zondagmiddag behoorlijk opgelopen. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen, is het aantal actievoerders inmiddels opgelopen tot enkele duizenden.